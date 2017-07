Anleihe der IKB verzeichnet hohe Handelsumsätze

In der bis Juli 2022 laufenden Tieranleihe der IKB Deutsche Industriebank AG (WKN: A2E4QG) wurden in der Handelswoche mehr als 5,4 Millionen Euro an der Börse Stuttgart umgesetzt. Der kürzlich emittierte Bond ist mit einem Kupon von 4,5 Prozent ausgestattet. Aktuell notiert das Papier bei 102,10 und rentiert damit bei 4,028 Prozent. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 100 Euro nominal.Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17, das am 31. März endete, zeigten, dass die Düsseldorfer IKB Deutsche Industriebank ihren Gewinn gesteigert hat. Zum vierten Mal in Folge schrieb die nach der Finanzkrise schwer in Schieflage geratene IKB wieder Gewinne. Der Konzernüberschuss stieg gegenüber dem Vorjahr von 10 auf 26 Millionen Euro. Das gelang der IKB, indem sie ihren Zinsüberschuss von 284 auf 291 Millionen steigerte. Außerdem musste die Bank weniger Kredite abschreiben, weshalb sich der Risikovorsorgesaldo um 26 Millionen auf 17 Millionen Euro verringert hat.