Anleihe der Asian Development Bank in ZAR

Auch eine Anleihe (WKN A28507) der asiatischen Entwicklungsbank (Asian Development Bank) wird seit kurzem in Stuttgart gehandelt. Während die Anleihe zum 07.12.2023 fällig wird, beträgt das Emissionsvolumen eine Milliarde Südafrikanische Rand. Zu einem Nominalzinssatz von 4,5% werden die Zinsen jährlich ausbezahlt. Der nächste Auszahlungstermin ist am 07.12.2022.Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste handelbare Einheit belaufen sich auf 10.000 Südafrikanische Rand. Von Moody’s wird die Bank mit Aaa geratet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.