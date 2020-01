Anlegertrends an der EUWAX

Meistgehandeltes Hebelprodukt an der Euwax ist am Freitag ein Knock-out-Call auf den DAX (WKN: DF9ZW9). Knock-out und der Basispreis liegen aktuell bei 13382,60 Punkten. In dem Knock-out-Call halten sich Käufe und Verkäufe in etwa die Waage.





Ein Call auf den Baukonzern Hochtief (WKN: CL2WCW) ist bei Anlegern sehr stark gefragt. Der Basispreis beträgt bei einer Laufzeit bis zum 18.12.2020120 Euro. In dem Call sind nur Käufe zu verzeichnen.Ein Call auf den chinesischen Konzern Alibaba (WKN: MC5CZC) wird an der Euwax von Anlegern sehr rege gehandelt. Der Basispreis des Calls liegt bei 250 US-Dollar, die Laufzeit reicht bis zum 18.06.2021. Der Call verzeichnet ausschließlich Käufer. EUWAX





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.