Anlegertreff im Online-Format

Egal ob per Laptop, Notebook oder Smartphone: Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass zahlreiche Veranstaltungen nicht mehr vor Ort stattfinden können, sondern in den virtuellen Raum verlagert werden. Auch der Börsentag München feierte in diesem Jahr seine digitale Premiere. Dem Interesse tat das keinen Abbruch. Bei zahlreichen Live-Vorträgen konnten sich Finanzinteressierte und Trader von zu Hause aus über die neuesten Entwicklungen an den Finanzmärkten informieren. Unter den Referenten war auch Maximilian Schwarz, Experte für Anlagelösungen bei HypoVereinsbank onemarkets. Thema war der Megatrend GreenTech. Dabei zeigte Schwarz Anlagelösungen auf, mit denen Privatanleger auf einfache und transparente Weise an der Entwicklung dieses Wachstumsmarktes teilnehmen können, wie etwa mit dem HVB Open End Index Zertifikat auf den Global Green Technologies Index (ISIN: DE000HVB4GT2).

Eine weitere Möglichkeit, um sich über Börsentrends auf dem Laufenden zu halten, stellen unsere Webinare dar. Am 29. Juni 2021 ist es wieder so weit. Dann treffen sich unsere Experten zum „Quartalsstammtisch“. Seien Sie mit dabei!

Anmeldung unter onemarkets.de (Rubrik „Wissen“, Unterpunkt „Webinare“)

Bildnachweis: Getty Images – piranka

