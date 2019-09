Anleger werden nicht enttäuscht - EZB liefert und lässt Fantasie im Markt

Es war schone eine kleine Überraschung von der Europäischen Zentralbank, aber damit auch genau die Nachricht, die die Anleger heute hören wollten: Nicht nur die Zinsen sinken weiter, sondern die EZB kauft ab November sogar wieder monatlich Anleihen im Volumen von 20 Milliarden Euro, was durchaus so nicht erwartet wurde – und das sogar noch unbefristet.Und die Nachfolgerin Draghis, Christine Lagarde, hat sogar noch Spielraum und könnte nach ihrem Amtsantritt das Programm auf die zuvor spekulierten 30 Milliarden Euro anheben. Es bleibt also Fantasie im Markt. Das ist ein starkes Signal für den Aktien und Anleger kaufen sogar noch nach, obwohl der Markt in den vergangenen Wochen bereits kräftig gestiegen ist.Kurz nach der Entscheidung testete der DAX noch einmal die wichtige Marke von 12.294 Punkten. Hier griffen die Anleger wieder zu, was ein positives Zeichen ist. Damit ist der Weg jetzt frei in Richtung der Widerstände bei 12.500 Punkten, auch das Jahreshoch bei 12.656 Punkten dürfte seine magische Anziehungskraft in den kommenden Wochen entfalten. Die Ampeln für die Frankfurter Börse bleiben auf grün.Und was sagt US-Präsident Trump dazu? Er ist verärgert, die USA packen das Thema Währungsmanipulation wieder aus. Das bringt die Angst vor einem Handelsstreit mit der Europäischen Union zurück. Sein Handelsberater Navarro erwartet nun mit höherer Wahrscheinlichkeit auch einen Zinsschritt der Federal Reserve. Die US-Notenbank tagt in der kommenden Woche.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.