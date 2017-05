Anleger warten auf Zahlen von Apple – DAX in der Nähe des Allzeithochs

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Überzeugende Zahlen von Technologiekonzernen haben heute schon den Börsen in Asien Auftrieb gegeben. So schloss der NIKKEI-225-Index in Tokio mit 0,7 Prozent im Plus. Offenbar sind die Börsianer von den starken Zwischenberichten der US-Technologiekonzerne Alphabet, Amazon und Microsoft beeindruckt. Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel sowie überraschend schwache Daten aus China rückten in den Hintergrund.Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex für die Industrie in China fiel im April überraschend deutlich auf 50,3 Punkte. Im März hatte er noch bei 51,2 Zählern gelegen. Experten hatten für den abgelaufenen Monat wenigstens mit 51,0 Punkten gerechnet. Grund für den aktuellen Rückgang sei unter anderem eine Abschwächung der Inlandsnachfrage.Chinas Wirtschaft war im ersten Quartal überraschend stark um 6,9 Prozent gewachsen. Dazu hatten hohe Staatsausgaben in Infrastruktur und ein boomender Immobilienmarkt beigetragen. Im weiteren Jahresverlauf wird nun allerdings eine Abschwächung des Wachstums erwartet, weil die Regierung den Immobilienmarkt abkühlen will. Offiziell wurde für das Gesamtjahr eine Wachstumsprognose von 6,5 Prozent ausgegeben.Der DAX zeigt sich zur Stunde bei 12.465 Punkten mit 0,2 Prozent fester und hält sich damit in der Nähe des in der Vorwoche erreichten Allzeithochs von 12.486,29 Zählern.Nun warten die Börsianer auf aktuelle Geschäftszahlen des Computerriesen Apple sowie des Pharmakonzerns Pfizer.BP hat mit einem Gewinn von 1,51 Milliarden US-Dollar die Analystenerwartungen für das erste Quartal deutlich übertroffen. Der britische Konzern profitierte vom höheren Ölpreis und einer ausgeweiteten Förderung. Der Aktienkurs kletterte bisher in London um 1,9 Prozent auf 451,00 GBp. An der Börse Stuttgart wurden die Aktien zeitweise zu 5,36 Euro mit 2,2 Prozent höher gehandelt.Pfeiffer Vacuum gewannen vorbörslich deutlich an Wert und setzten sich damit an die Spitze des TecDAX. Inzwischen rutschte der Kurs allerdings ins Minus. Aktuell notieren die Papiere bei 119,00 Euro mit 0,2 Prozent im roten Bereich. Der Konzern hatte im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn steigern können.Ein starkes Geschäft mit seinem wichtigsten Krebsmedikament, mit Impfstoffen und einem Mittel zur Behandlung von Hepatitis C hält Merck & Co auf Wachstumskurs. Der US-Pharmakonzern baute seinen Gewinn im ersten Quartal stärker aus als erwartet. Zudem wurden die Ziele für das Gesamtjahr erhöht. Im ersten Jahresviertel kletterte der Nettogewinn um 38 Prozent auf 1,55 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz legte um 1,3 Prozent auf 9,43 Milliarden US-Dollar zu. Für 2017 rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,76 bis 3,88 US-Dollar statt der bislang prognostizierten 3,72 bis 3,87 US-Dollar. Die Umsatzprognose wurde auf 39,1 bis 40,3 Milliarden US-Dollar angehoben. Bisher war man hier von 38,6 bis 40,1 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Der Aktienkurs kletterte an der Börse Stuttgart um 1,8 Prozent nach oben.