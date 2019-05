Anleger warten auf US Impulse

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenMit freundlichen Vorgaben aus Asien im Rücken starten auch die Börsen in Europa recht gut gelaunt in den Tag. Dann allerdings „zieht“ sich der Tag und der Dax dreht ins Minus. Die US Anleger steigen erst heute wieder ein ins Geschehen.Auch wenn es im Handelsstreit ruhiger geworden ist, sollten Anleger das nicht ausblenden, sondern aufmerksam bleiben. Auch die Baustelle Iran birgt Störpotenzial. "Ein einziger Tweet von US-Präsident Trump wäre dafür ausreichend" sagt Analyst Schmidt von der Helaba.In Deutschland hat sich die Konsumlaune der Verbraucher wegen der aktuellen Wirtschaftsflaute eingetrübt. Der GfK Konsumklimaindex geht leicht zurück. Stabil und robust dagegen bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt.Der Handel in Asien war ruhig und positiv, aber dünn.Auf Unternehmensseite rückt am Dienstag die Saison der Hauptversammlungen mit diversen Mitgliedern aus der Dax-Familie wieder ins Blickfeld, darunter Bechtle, Fraport, Evonik oder der Software AG. Ansonsten ist es vergleichsweise ruhig.So sind es auch heute wieder die Analysten, die für Bewegung sorgen bei den Kursen:Bankhauses Lampe streichen die Kaufempfehlung für CTS Eventim.Barclays dagegen halten die Gea Group für den "Top-Pick" im Sektor der Hersteller von Kapitalgütern.Der Autozulieferer Jost hat im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes erfüllt – liegt beim Umsatz sogar leicht darüber. Aufgrund der soliden Zahlen bestätigt das Unternehmen die Ziele für das Gesamtjahr: Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis sollen im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen.Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis ist im ersten Quartal weiter gewachsen. Die Hamburger profitierten von mehr Sonnenschein in Italien und Frankreich sowie einer größeren Zahl an Anlagen in Deutschland und Dänemark. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 59,5 Millionen Euro. Unter dem Strich halbierte sich der Quartalsverlust auf gut 2,5 Millionen Euro.Der angeschlagene Onlinehändler für Babybedarf windeln.de bleibt in den roten Zahlen. Trotz Kapitalerhöhung und Vertriebsanstrengungen in China. Zwar fährt man ein Sparprogramm, was allerdings auch auf der Umsatzseite zu erkennen ist. Der eingeschlagene Sparkurs soll fortgeführt werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.