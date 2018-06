Anleger wagen sich ein bisschen aus der Deckung

Auf die hohen Verluste in den vergangenen zwei Tagen folgt zur Wochenmitte eine zaghafte Erholung. Der Dax ist freundlich aber unspektakulär unterwegs. Oracle und Fedex haben Zahlen vorgelegt.Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenIm Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es nichts Neues. Anleger bleiben aber vorsichtig. Der Streit birgt Gefahren für das Wirtschaftswachstum.Anders die US Anleger: Hier hat der Handelsstreit Stimmung an der Wall Street belastet. Der Dow Jones fällt auf dem tiefsten Stand seit Monatsbeginn.In Asien reagierten Anleger uneinheitlich: China verliert – Tokio fängt sichOracle hat Gewinn und Umsatz im vergangenen Quartal überraschend deutlich gesteigert. Der Überschuss klettert um gut fünf Prozent auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz steigt um drei Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar.Besonders die Cloud-Sparte floriert, das traditionelle Kerngeschäft mit Software-Lizenzen verzeichnet Einbußen und die Hardware-Erlöse stagnieren.Mit den Zahlen liegt Oracle über den Erwartungen. Allerdings bleibt der Ausblick für das laufende erste Geschäftsquartal hinter den Schätzungen zurück.Nach einem anfänglichen Kurssprung im nachbörslichen US-Handel knickten die Oracle-Papiere dann auch ein.Der Paketdienst FedEx hat im abgelaufenen Geschäftsquartal vom boomenden Paketgeschäft und der US-Steuerreform profitiert. Das Ergebnis je Aktie steigt um 41 Prozent auf 5,19 US-Dollar. Ein großer Schub stammt allerdings aus einem Steuervorteil. Der Umsatz stieg nicht ganz so deutlich um rund 10 Prozent auf 17,3 Milliarden Dollar.Beide Kennziffern übertrafen die Markterwartungen. Die Aktien legten im nachbörslichen US-Handel denn auch zu.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 stieg der Umsatz um fast 9 Prozent auf 65,5 Milliarden Dollar. Ein Wachstum in dieser Größenordnung wird auch im neuen Geschäftsjahr angepeilt.Als erstes führendes Industrieland der Welt hat Kanada den Anbau und Verkauf von Cannabis legalisiert. Die Legalisierung von Cannabis war 2015 ein Wahlkampfversprechen von Trudeau gewesen. In zwei bis drei Monaten dürfen Volljährige straffrei kleinere Mengen von Cannabis für den Privatgebrauch besitzen und die auch konsumieren.Anleger können in zahlreiche Unternehmen dieser Branche investieren, die nach und nach aus der illegalen Schmuddelecke heraustreten. In Deutschland sind Cannabis Produkte – außer zur Schmerztherapie – verbotenDer vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.