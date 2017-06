Anleger von Briten-Wahl unbeeindruckt – Dax startet durch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der überraschende Verlust der absoluten Mehrheit von Premierministerin Theresa May bei den Parlamentswahlen in Großbritannien lässt Börsianer in Deutschland kalt. Der Dax legt nach vorsichtigem Start deutlich zu. Euro und Pfund dagegen verlieren.Das britische Pfund rutschte um zwei Prozent auf 1,2702 Dollar ab. Das war der tiefste Stand seit dem 18. April, als May zu den Neuwahlen aufgerufen hat.Nun droht in Großbritannien ein politisches Patt, was die in wenigen Tagen beginnenden Verhandlungen über einen Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union (EU) verzögern und erschweren könnte. Auch Mays politische Zukunft steht in Frage.Die unklaren Machtverhältnisse in Großbritannien haben große Sorgen in der deutschen Wirtschaft ausgelöst, die eng mit der britischen Ökonomie verbunden ist. “Der Fahrplan für die Brexit-Verhandlungen ist nun Makulatur.” Sagte Martin Wansleben, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages.Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt:Brenntag (1,05€), Uniper (0,55€), Scout24 (0,30€), VTG (0,75€)Die Deutsche Bank will derzeit nicht auf Fragen des US-Kongresses zu den Geschäftsbeziehungen zwischen ihr und US-Präsident Trump antworten.US-Gesetze zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit würden dies dem Institut nicht erlauben, hieß es in einem Brief von Anwälten der Deutschen Bank an Abgeordnete der Demokraten.Die hatten im US-Kongress Druck auf die Deutsche Bank gemacht in der Diskussion um die Russland Affäre. Sie wollen wissen, ob Russland für Kredite bürgt, die die Deutschen Bank an Präsident Trump vergeben hat.Der Kauf von zwei Firmen für künstliche Intelligenz hat dem japanischen Technologiekonzern SoftBank an der Börse in Tokio Flügel verliehen. Die Titel kletterten um 7,9 Prozent auf 9.521 Yen und notierten so hoch wie seit über 17 Jahren nicht mehr.SoftBank kauft von Google die beiden Gesellschaften Boston Dynamics und Schaft. Die Firmen sind auf den Bau von Robotern spezialisiert, die menschliche Bewegungen wie laufen und Hände schütteln simulieren können.SoftBank ist auch an der Übernahme der Telekom-Amerika-Tochter T-Mobile interessiert. Den Japanern gehört bereits der viertgrößte US-Mobilfunkanbieter Sprint.