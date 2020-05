Anleger verkaufen Tesla-Put

Die Stuttgarter Derivateanleger verkaufen heute sehr rege einen Knock-out-Put (WKN MC60AY) auf Tesla. Der exzentrische Vorstandschef Elon Musk hat die Tesla-Aktie letzten Freitag in die Tiefe stürzen lassen, als er mitteilte, dass er die Tesla-Aktie als zu hoch bewertet ansieht. Heute holt die Tesla-Aktie ihre gestrigen Verluste auf und notiert mit 720,90 Euro beinahe drei Prozent höher.





Besonders gefragt sind heute Knock-out-Calls (WKN MF9X8Q) auf den Pharma- und Laborlieferanten Sartorius. Unser Händler verzeichnet in dem Knock-out-Call fast ausschließlich kleinere Kauforders. Sartorius vermeldete Mitte April einen um 16,5 Prozent steigenden Konzernumsatz und einen steigenden Auftragsbestand von 26,5 Prozent fürs erste Quartal 2020. Die liquidere Sartorius-Vorzugsaktie notiert heute knapp drei Prozent höher bei 265,40 Euro.Bei dem Call-Optionsschein (WKN MC757Z) auf den Schweizer Pharmariesen Novartis ist das Verhältnis von Käufern und Verkäufern ausgeglichen. Novartis hatte in der letzten Woche seine Quartalszahlen vermeldet. Der Konzern konnte seinen Umsatz um elf Prozent steigern, der Reingewinn legte von 1,9 Milliarden Schweizer Franken auf 2,2 Milliarden Schweizer Franken zu. EUWAX

