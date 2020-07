Anleger verkaufen Shop Apotheke-Call nach Allzeithoch

Ein Knock-out-Call (WKN MC0XG5) auf Silber wird heute sehr stark gehandelt. Kauf- und Verkaufsorders halten sich bei dem Knock-out-Call in etwa die Waage. Der Silberpreis ist heute mit einer Handelsspanne von 21,40 bis 22,50 US-Dollar recht volatil. Gegen Mittag kostet die Feinunze Silber 21,98 US-Dollar.





Bei einem Knock-out-Call (WKN MC6SS1) auf die Online-Apotheke Shop Apotheke überwiegen heute in Stuttgart die Verkäufer. Shop Apotheke wird am 6. August seine Zahlen für das vergangene Halbjahr vorstellen. Das im SDAX gelistete Unternehmen notiert heute mit 138 Euro nur knapp unter seinem gestrigen Allzeithoch von 139,80 Euro.Ein „alter Bekannter“, der Call-Optionsschein (WKN MC9PMX) auf den Kreditkarten- und Zahlungsdienstleister Visa, wird von den Stuttgarter Derivateanlegern am Mittwoch sehr rege gehandelt. Unser Händler verzeichnet in dem Call-Optionsschein hauptsächlich Käufer. Visa legt Anfang kommender Woche seine Zahlen fürs zweite Quartal vor. Die Akte notiert heute 1,6% niedriger bei 170,40 Euro. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.