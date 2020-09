Anleger verkaufen Calls auf US-Tech-Werte

Am Montag verkaufen die Derivateanleger in Stuttgart ihre Calls auf Tech-Werte aus den USA – so auch bei einem Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MC80KG). Die Aktie des nach Börsenwert weltweit wertvollsten Chipherstellers fällt heute rund 1,2% und steht damit im Wochenvergleich bei nun 405 Euro rund 6,6% tiefer.





Auch bei einem Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E) sind heute in Stuttgart überwiegend Verkäufe zu beobachten, wenngleich auf niedrigem Niveau vereinzelt Käufe stattfinden. Seit dem Allzeithoch bei 2.995 Euro Anfang September büßte die Amazon-Aktie bis dato rund 17,7% auf nun 2.467 Euro ein.Aller guten Dinge sind drei: Bei einem Call-Optionsschein auf Netflix (WKN MC6SS1) sind an der Euwax heute ebenfalls Verkäufer aktiv. In knapp einem Monat wird der Streaming-Konzern frische Quartalszahlen vorlegen. Heute kann die Netflix-Aktie entgegen dem Gesamtmarkt rund 0,3% zulegen.

