Anleger verkaufen Calls auf Brent Crude Oil

Im Bereich der Knock-out-Produkte handeln die Stuttgarter Anleger am Mittwoch einen Call auf Brent Crude Oil (WKN KB1P9G). Dabei verzeichnen unsere Händler Verkäufe. Auch heute ging der Ausverkauf am Ölmarkt weiter – nicht mehr nur bei der Sorte WTI, sondern auch bei Brent. So rutschte der Preis für ein Barrel Brent zwischenzeitlich auf 15,98 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 1999.





Besonders rege gehandelt wird in Stuttgart zur Wochenmitte auch ein Call-Optionsschein auf Novartis (WKN MC757Z). Hier sind sowohl Käufer als auch Verkäufer unterwegs, wobei die Käufer leicht in Überzahl sind. Anfang der Woche hatte die US-Arzneimittelbehörde Novartis klinische Tests mit dem Medikament Hydroxychloroquine genehmigt, das bei der Behandlung von Corona-Patienten zum Einsatz kommen soll.Des Weiteren kaufen die Anleger an der EUWAX auch einen Put-Optionsschein auf Booking Holdings (WKN MC7FWY). Die Aktie des US-Konzerns, der unter anderem das Buchungs-Portal booking.com betreibt, erlebte einen denkbar schlechten Wochenstart und verlor an den letzten beiden Handelstagen insgesamt 9 Prozent. Heute notiert Booking Holdings bei 1.268 Euro wieder knapp 2 Prozent fester.

