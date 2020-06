Anleger verkaufen Calls auf Airbus und Aareal Bank

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Auf den europäischen Luftfahrtkonzern Airbus verkaufen die Anleger mehrheitlich einen Knock-out-Call (WKN HW0ERX). Die Anleger scheinen Gewinne der letzten Tage mitzunehmen. Am Markt gehen die Gerüchte um, dass in der Airbus-Produktion mehr als 14.000 Personen zu viel beschäftigt sind und es zu dementsprechenden Anpassungen kommen könnte. Die Airbus-Aktie notiert heute über 7 % stärker bei rund 77 Euro.





Auch ein Knock-Out-Call (WKN MC7NQY) auf die Aareal Bank wird heute von den Anlegern fast ausschließlich verkauft. Hier nehmen die Stuttgarter Derivateanleger scheinbar ebenfalls ihre Gewinne mit. Der Wiesbadener Immobilienfinanzierer hatte bei seiner virtuellen Hauptversammlung im Mai beschlossen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszuschütten. Die Aktie der Aareal Bank liegt heute bei 19,13 Euro rund 0,5% im positiven Terrain.Bei den Optionsscheinen wird heute ein Put-Optionsschein (WKN MC7Z88) auf den frisch gekürten DAX-Absteiger Lufthansa sehr rege gehandelt. Das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern ist in etwa ausgeglichen. Mit einem Basispreis von 7 Euro befindet sich der Put-Optionsschein nach den Kurssteigerungen der Lufthansa-Aktie in den letzten Tagen weit aus dem Geld. Der Put-Optionsschein hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2020.

