Anleger und die Flucht aus dem Zinstief

In der aktuellen Niedrigzinsphase sitzen sicherlich viele Sparer zuhause, schauen traurig auf den Tagesgeldkontoauszug und sagen “was soll ich denn mit meinen Geld machen, es liegt bei der Sparkasse rum?”. Sinnvoll investieren sagen wir, zum Beispiel in Aktienanleihen. Frisch in unserer-Liste befinden sich neue Aktienanleihen auf Continental (), Vonovia () und Südzucker (). Da sich auch immer wieder neue Leser auf unserer Seite befinden, möchten wir heute einmal mehr verschiedene Produktgattungen kurz und prägnat vorstellen. Beginnen wir heute mit den genannten Aktienanleihen sowie Bonuszertifikaten.

Wie jetzt – Aktie oder Anleihe? Eine Aktienanleihe ist eigentlich nicht sonderlich komplex. Sie ist dem Discountzertifikat von der Struktur her sehr ähnlich, viele wollen aber lieber eine fixe Zinszahlung statt eines Rabatts. Zinsen klingen ja auch besser. Die Zinsen, bei Aktienanleihen wie auch teils bei Staatsanleihen Kupon genannt, bekommt Ihr auf jeden Fall. Nach Ende der Laufzeit, bei Aktienanleihen sollte man 9 Monate bis mehrere Jahre einplanen, bekommt Ihr dann entweder die Aktie ins Depot eingebucht – ganz automatisch – oder den Nominalbetrag ausgezahlt.

Einzig entscheidend ist, ob die Aktie über oder unter einem vorher vereinbarten Kurs liegt. Für alle, die jetzt schon jubeln: Aktienanleihen zahlen einen meist hohen Kupon aus, dafür gibt es am Ende aber eben nicht immer 100 Euro Auszahlung bei 100 Euro Einsatz zurück. Wenn man 10 Prozent Kupon im Jahr möchte, muss man auch Risiko gehen. Um es für die Radsportgemeinde zu sagen – wer bei nasser Straße vorne sein will muss damit rechnen, dass er auch mal wegrutscht und das Rad beschädigt ist. Kommt er durch, hat sich das etwas höhere Risiko gelohnt.

Bonuszertifikate

Auch Bonuszertifikate gehören zur Gruppe der Derivate. Derivat, also Ableitung, kann man sich vorstellen – diese Produkte haben stets etwas mit dem Basiswert zu tun. Ganz einfach gesagt gibt es am Ende der Laufzeit – diese ist bei Derivaten vorher immer festgelegt – eine Bonuszahlung, wenn alle Bedingungen erfüllt waren. Bei Bonuspapieren ist das entscheidende eine Barriere, unter die der Basiswert nie fallen darf, sonst ist der Bonus futsch.

Die Freunde aus der Beraterbranche können sich das eigentlich ganz einfach merken: Solange Ihr immer bis mindestens 20 Uhr im Büro bleibt, bleibt auch Euer Bonusanspruch erhalten. Geht Ihr einmal früher, ist auch der Bonus weg und der Chef zahlt nur das “normale” Gehalt am Ende der Laufzeit.

In unserer ISIN-Liste findet ihr Bonuszertifikate auf viele verschiedene Basiswerte, zum Beispiel auf Tesla mit der WKN DM1DFZ, auf Bayer (PR3YNS), E.On (PR6ZDD) oder auf die Telekom (HU83QU). Wer noch auf der Suche nach einem günstigen Broker ist, dem empfehlen wir sich die Preisgestaltung bei DEGIRO anzuschauen. Dieser wurde vor kurzem bei der Brokerwahl von Broker-Test.de zum besten Daytrade-Broker 2017 gewählt.

Discountzertifikate

Bei einem Discounter kauft Ihr zum Beispiel eine Aktie mit Rabatt, gleichzeitig solltet Ihr den Fälligkeitstag beachten. Es handelt sich also wieder um ein Laufzeitprodukt, wählen könnt Ihr dort grob gesagt zwischen ein paar Monaten und zwei bis drei Jahren. Der Preis für Euren Rabatt im Einkauf ist, dass Ihr natürlich nur eine bestimmte maximale Rendite erzielen könnt, Ihr seid also gekappt. Dazu bekommt Ihr keine Dividende, sofern das Unternehmen eine ausschüttet, denn irgendwie muss das Ding ja gebaut und finanziert werden. Logisch dabei – je schwankungsfreudiger die Aktie ist, desto höher kann Euer Rabatt ausfallen.

Discountzertifikate gibt es dabei nicht nur auf Aktien, sondern auch auf Indizes. Die Funktionsweise ist ähnlich, interessierten Anlegern empfehlen wir beispielsweise sich das Papier mit WKN DGX50Z auf den DAX anzuschauen.

Denn je größer die Schwankung, desto größer auch das Chance-Risiko-Verhältnis. Auch bei einem Discountpapier könnt Ihr Verluste einfahren, aber gleich am Start geht man durch den Rabatt mit einem Vorsprung ins Rennen.

Für meinen Lehrerfreund: Je schlauer die Beiträge Deines Schülers im Unterricht sind, desto mehr darf er sich womöglich rausnehmen und desto größer ist Dein gedanklicher Rabatt für ihn. Wenn er es übertreibt, kann es aber trotzdem sein, dass er am Ende eine fünf bekommt und sitzenbleibt.

Weil wir es heute nicht übertreiben wollen, machen wir hier einen Cut und schauen uns morgen aktive Fonds und ETF`s als Anlagemöglichkeit etwas genauer an.

DS