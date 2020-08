Anleger steigen antizyklisch bei Gold ein

Nach zwischenzeitlichen Notierungen über 2.000 US-Dollar fällt der Goldpreis seit Beginn der Woche bis auf aktuell 1.930 US-Dollar. Die Stuttgarter Anleger nehmen diese Entwicklung wohl zum Anlass, um antizyklisch bei einem Knock-out-Call auf Gold einzusteigen (WKN GC9EXZ). Unser Händler verzeichnet in dem Call eine Vielzahl an kleineren Kauforders.





Einen Call-Optionsschein (WKN MC9PMX) auf den amerikanischen Kreditkarten- und Zahlungsverkehrsdienstleister Visa verkaufen die Anleger in Stuttgart heute hauptsächlich. Visa konnte in der laufenden Handelswoche drei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Milliarden US-Dollar platzieren. Die Aktie notiert heute mit 169,28 Euro rund 0,6% niedriger.Der DAX-Aufsteiger Delivery Hero steht heute in Stuttgart auch im Fokus der Derivateanleger: Sie kaufen einen Call-Optionsschein (WKN MC91M8) auf den Essenslieferanten. Der Optionsschein hat einen Basispreis von 115 Euro mit einer Fälligkeit zum 19.03.2021. Bei einem Aktienkurs von 97,22 Euro notiert der Optionsschein beinahe 20% aus dem Geld. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.