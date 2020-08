Anleger steigen bei Gold ein

Finanztrends Video zu Goldpreis



Der Donnerstag hält für den DAX einen kleinen Dämpfer bereit: Nach kritischen Worten der US-Notenbank zur Wirtschaftsentwicklung in den USA ducken sich auch die hiesigen Anleger erst einmal weg und schicken den deutschen Leitindex zeitweise 1,7% gen Süden.Den vierten Tag in Folge ist CureVac der meistgehandelte Wert der Stuttgarter Anleger. Bei einem Plus von 10% überwindet die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder die Marke von 50 Euro.Unter den Umsatzspitzenreitern in Stuttgart findet sich auch die SAP, die bei 136,80 Euro 0,6% zulegt. Derzeit sprechen sich 16 der großen Analystenhäuser für den Kauf der SAP-Aktie aus, nur drei stufen die Aktie mit „Hold“ ein. Das höchste Kursziel stammt von Goldman Sachs, die SAP bei 165 Euro sehen – und damit mehr als 21% über dem aktuellen Kurs.Ebenfalls rege gehandelt wird heute die Delivery Hero-Aktie, die 3,1% auf 97,90 Euro verliert. Was am Markt längst kein Geheimnis mehr war, ist seit gestern Abend nun beschlossene Sache: Der Berliner Essenslieferant wird Wirecard ab Montag im DAX ersetzen – was aus zweierlei Gründen durchaus kurios ist.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.