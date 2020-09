Anleger steigen bei Amazon, Intel und Peloton ein

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die meisten Preisfeststellungen bei verbrieften Derivaten finden heute in einem Call-Optionsschein (WKN MC5D6E) auf Intel statt. Die Anleger an der Euwax kaufen den Call Optionsschein fast ausschließlich. Anfang des Monats stellte Intel die elfte Generation seiner Intel Core Prozessoren vor. Bis zum Mittag gibt die Intel-Aktie um 0,7% nach.





Auch auf Amazon kaufen die Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MC826E). Der Online-Riese will in den USA und Kanada 100.000 neue Mitarbeiter einstellen – die bereits vierte Welle an Einstellungen, die Amazon dieses Jahr in den USA ankündigt. Damit soll die steigende Nachfrage im e-Commerce-Bereich bedient werden.Nachdem die Peloton-Aktie am Freitag von ihrem Allzeithoch bei 84 Euro einbrach, kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ), der seit Wochen zu den meistgehandelten Optionsscheinen zählt. Heute klettert Peloton Interactive um 0,9% auf 71,90 Euro. EUWAX

