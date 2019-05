Anleger stecken Europawahl locker weg

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax behauptet zu Beginn der neuen Handelswoche problemlos die Marke von 12.000 Punkten. Ohne Stolpersteine von der Europawahl und relevante Neuigkeiten zum Dauerthema Handelsstreit ist der Auftakt freundlich.Allgemein droht es ein impulsarmer Handelstag zu werden, da der Terminkalender kaum etwas hergibt, und die wichtigen Börsen in London und New York wegen Feiertagen geschlossen bleiben.Von den Europawahlen am Wochenende dürften keine größeren Belastungen für die Börsen ausgehen. Zwar haben die Volksparteien Stimmen eingebüßt, der befürchtete deutlichere Rechtsruck ist aber ausgeblieben. Zugewinne verbuchen vor allem Liberale und Grüne.Trotz der Zugewinne am rechten Rand in Frankreich und Italien stellen aber nach wie vor überwiegend pro-europäische Kräfte die Mehrheit im EU-Parlament", kommentierte dies die LBBW.Das Konsolidierungskarussel im Autosektor wird um eine Option reicher: Der italienisch-amerikanische Autobauer FiatChrysler will mit Renault zusammengehen. Die jeweiligen Aktien reagieren positiv. Spekulationen über solch eine Kombination sind nicht ganz neu.Bei einem Zusammenschluss würde einer der größten Autokonzerne der Welt entstehen, womit beide die Marktführer Volkswagen und Toyota herausfordern könnten. Die VW-Aktien zeigten sich aber unbeeindruckt: Sie profitierten mit einem Plus von 2 Prozent davon, dass der Schritt in der ganzen Branche für Fantasie sorgtAktien von Siltronic sind ansonsten einen Blick wert wegen einer Analystenstimme: Das Bankhaus Lampe hat den Papiere in einer ersten Bewertung eine Kaufempfehlung ausgesprochen, vorbörslich geht es hier um 2,3 Prozent hoch. Mit einem Kursziel von 101 Euro sehen die Experten bei dem Waferhersteller ein Kurspotenzial von mehr als der Hälfte.Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat zum Wochenstart ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt. Am Montagmorgen wurde ein Bitcoin zuletzt bei etwas mehr als 8.700 US-Dollar gehandelt und damit rund sieben Prozent höher als am Freitag. Seit Ende 2018 legte der Kurs um rund 130 Prozent zu.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.