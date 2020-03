Anleger sind uneins über weitere Kursentwicklung

Die Ausgeglichenheit beim Euwax Sentiment zeigt sich heute auch beim meistgehandelten verbrieften Derivat an der Euwax: Ein Put-Optionsschein (WKN MF8PJL) auf den DAX. Nach Auskunft unseres Händlers halten sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Mit einem Basispreis von 8.825 Punkten befindet sich der Optionsschein gegenwärtig weit aus dem Geld.





Die Derivateanleger an der Börse Stuttgart kaufen heute sehr stark einen Call-Optionsschein auf Apple (WKN MC517A). Im Laufe der Woche gab es einige Analystenkommentare, die den Kauf der Apple-Aktie empfahlen. Die Aktie notiert gegen Mittag mit 229 Euro knapp 2 Prozent tiefer als noch am Donnerstag.Ein Knock-out-Put (WKN CP49BE) auf das Währungsverhältnis EUR/USD wird heute in Stuttgart sehr stark gehandelt. In dem Knock-out-Put sind ausschließlich Käufer zu verzeichnen. Die Anleger gehen von einem fallenden Euro gegenüber dem Dollar aus. Im heutigen Handel bewegt sich das Währungspaar EUR/USD in einer Recht engen Range von knapp 40 Basispunkten. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.