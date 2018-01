Anleger sind auf der Hut – Bitcoin rutschen weiter ab

- Von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -Ein Abverkauf im späteren Handel an der Wall Street stimmt die Anleger am Mittwoch vorsichtig. Der Dax startet mit einem leichten Abschlag bei 13.200 Punkten. VW schreiben trotz Dieselskandals ein Rekordjahr und Bitcoin stabilisieren sich.In den USA war der Dow Jones am Dienstag zunächst über die Marke von 26 000 Punkten geklettert und schien nahtlos an seine jüngste Rally anzuknüpfen. Dann aber hat sich das Blatt gewendet. Die Aktienmärkte sind offenbar nach dem starken Jahresstart erst einmal reif für einen Rücksetzer. Der Dow drehte dann sogar ins Minus.Im Fokus bleibt in Deutschland zudem auch die Entwicklung des Euro. In der Nacht hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,2322 US-Dollar ein neues Hoch seit Ende 2014 markiert. Inzwischen ist sie zwar wieder spürbar gesunken – und zwar ein Cent – das sind Welten im Währungsbereich.Anleger warten heute mit Spannung auf die Zahlen von Goldman Sachs und der Bank of America. Die Citigroup hatte am Dienstag die Auswirkungen der US Steuerreform heftig zu spüren bekommen.Der Volkswagen-Konzern meldete 2017 einen Absatzrekord und dürfte der größte Autobauer der Welt bleiben. Besonders gut lief es 2017 für die Wolfsburger etwa in Osteuropa, China und in den USA. In Deutschland, wo die Dieselkrise den Absatz belastet hatte, konnte VW zwar im Dezember die Zahlen im Vergleich mit dem Vorjahresmonat steigern, im Gesamtjahr aber wurde ein leichter Rückgang verzeichnet. Die VW-Papiere reagierten darauf allerdings vorbörslich nicht.Der Online-Modehändler Zalando legte seinen Zwischenbericht zum vierten Quartal vor und hat wie geplant seine Zwischenziele erreicht. Der Umsatz stieg um bis zu 23,7 Prozent auf bis zu 4,5 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dürfte bei 209 bis 222 Millionen Euro liegen, nach 216,3 Millionen im Vorjahr. Die bereinigte Ebit-Marge bezifferte Zalando auf 4,7 bis 4,9 Prozent und damit wie erwartet unter dem Vorjahreswert von 5,9 Prozent.Vorbörslich gaben die Papiere jedoch um 2,2 Prozent nach.Die umstrittene Digitalwährung Bitcoin hat nach ihrem heftigen Absturz nur kurz stabilisiert. Am Mittwochmorgen kostete ein Bitcoin etwa 11 300 US-Dollar, doch die Talfahrt geht weiter. Heute verliert die Kryptowährung nochmal zehn Prozent. Seit dem Hoch bei 20.000 USD hat sich der Kurs nahezu halbiert.Am Dienstag war der Kurs um etwa 25 Prozent von rund 14 000 Dollar auf weniger als 11.000 Dollar eingebrochen.Auch viele andere Kryptowährungen verloren deutlich an Wert, darunter die zunehmend beliebten Bitcoin-Alternativen Ethereum und Ripple.