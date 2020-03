Anleger setzen auf fallende Kurse bei MTU und steigen bei HelloFresh aus

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Der im DAX gelistete Triebwerkshersteller MTU hat angekündigt, im Laufe der Woche seine Produktion vorübergehend stillzulegen. Die Derivateanleger in Stuttgart kaufen daraufhin Knock-out-Puts (WKN KB0N54) auf den Triebwerkshersteller. Die MTU-Aktie notiert gegen Mittag bei 121,65 Euro um knapp 2,5 Prozent im Minus.





Die Stuttgarter Derivateanleger nehmen heute aufgelaufene Gewinne in einem Call-Optionsschein auf HelloFresh (WKN DF73E4) mit. In dem Call-Optionsschein sind ausschließlich Verkäufer zu verzeichnen. Die Aktie von HelloFresh notierte am Montag bei 26 Euro auf einem neuen Allzeithoch. In Zeiten des Coronavirus scheinen alternative, kontaktlose Beschaffungsformen weit oben in der Gunst der Anleger zu liegen.Viele Anleger trinken nicht nur Kaffee, sondern setzen auch auf steigende Kaffeepreise. Die Derivateanleger kaufen einen Knock-Out-Call (WKN MC6GLU) auf ihr Lieblingsgetränk. Der Kaffeefuture mit Lieferung im Mai 2020 hat sich in den letzten Wochen zwei Wochen äußerst positiv entwickelt.

