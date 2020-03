Anleger setzen auf fallende Continental-Aktie

Derivateanleger kaufen heute sehr stark einen Knock-out-Put (WKN KB0CLG) auf den im DAX vertretenen Automobilzulieferer Continental. Die Analysten von Jeffries haben die Aktie von Hold auf Buy nach oben gestuft, das Kursziel jedoch von 124 Euro auf 78 Euro heruntergenommen. Die Aktie von Continental notiert gegen Mittag bei rund 65 Euro, im Tageshoch lag sie bereits bei über 71 Euro.





Gestern vermeldete der Adidas-Konkurrent Nike starke Quartalszahlen. Die Anleger in einem Knock-out-Call (WKN CQ4MS2) auf Adidas nehmen heute ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Die Adidas-Aktie hat von ihren anfänglichen Gewinnen erheblich abgegeben. Kurz vor Eröffnung der amerikanischen Märkte notiert sie mit 206 Euro noch knapp drei Prozent im Plus.Wie bereits gestern kaufen die Derivateanleger in Stuttgart sehr stark einen Call-Optionsschein (WKN MC517A) auf Apple. Die Apple-Aktie notiert kurz vor der Eröffnung der amerikanischen Märkte um knapp ein Prozent höher bei 232,20 Euro. Euwax

