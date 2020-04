Anleger setzen auf Wende bei MTU Aero Engines

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Umsatzspitzenreiter bei den Knock-out-Produkten ist heute ein Knock-out-Call auf den Triebwerkhersteller MTU Aero Engines (WKN CL9FHB). Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen den Call ausschließlich. Im Laufe der Woche hatte MTU Aero Engines nach einer dreiwöchigen Unterbrechung den schrittweisen Anlauf der Produktion angekündigt. Die Aktie klettert heute fast sieben Prozent und notiert um die Mittagszeit bei 119,85 Euro. Mitte Januar mussten Anleger in der Spitze weit über 280 Euro für eine MTU Aero Engines-Aktie bezahlen.



Bei den Optionsscheinen wird heute ein Put-Optionsschein auf den französischen Luxusgüterkonzern LVMH sehr rege gehandelt (WKN MC7HQZ). Kauf- und Verkaufsorders halten sich, nach Auskunft unseres Händlers, in etwa die Waage. LVMH meldete gestern Quartalszahlen: Trotz eines Umsatzeinbruchs von 17 Prozent im ersten Quartal und einer Dividendenkürzung von einem Drittel steigt die Aktie heute um beinahe 5 Prozent und notiert bei 360,60 Euro. Anleger honorieren anscheinend die positiven Aussagen des Konzerns zum wichtigsten Absatzmarkt China.





Ein Call-Optionsschein auf Apple wird von den Derivateanlegern hauptsächlich gekauft (WKN MC517A). Bei Apples wichtigstem Produkt, dem iPhone, gibt es positive Nachrichten. Laut einer Studie haben sich die Absatzzahlen der iPhones auf den chinesischen Markt im März erholt. Die Apple-Aktie notiert heute in einem positiven Marktumfeld 1,5 Prozent höher bei 267,45 Euro. EUWAX

