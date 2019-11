Anleger reiben sich auf im Handelsstreit

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenHandelsstreit, Handelsstreit und nochmal Handelsstreit. Mittlerweile gibt es Meldungen, dass es in diesem Jahr nicht mal mehr zum berüchtigten Teilabkommen kommt. Spannend auch die Frage, ob Trump die Demokratiebewegung in Hong Kong mit seiner Unterschrift auch offiziell unterstützt.Sollte es dazu kommen, hatte China kürzlich "Gegenmaßnahmen" angedroht.Leicht optimistische Töne kamen allerdings heute Morgen vom chinesischen Vize-Premier und Verhandlungsführer Liu He.Der Markt folgt den schwachen Vorgaben aus den USA und aus Fernost und bleibt deutlich unter 13.100 Punkten. Auch Gold und Euro treten auf der Stelle. Öl verbilligt sich um 0,5%.Thyssenkrupp steht heute mit Jahreszahlen im Fokus. Nach einem weiteren Verlustjahr streicht Thyssen die Dividende. Der Verlust schnellt in die Höhe von 62 Millionen auf 304 Millionen Euro. Schlecht gelaufene Stahlgeschäfte, Verluste im Anlagenbau, Restrukturierungskosten sowie Rückstellungen für ein Kartellverfahren schlugen ins Kontor.Die Zahlen sind noch schwächer als befürchtet. Besserung ist für das laufende Jahr nicht zu erwarten. Thyssenkrupp geht im Stahlgeschäft von einer schwächeren Entwicklung aus.Die Aktie taumelt 10%.Heideldruck will sich stärker auf das Kerngeschäft fokussieren, und verkauft den Bereich Hi-Tech Coatings an den Konkurrenten ICP. Der Kaufpreis liegt bei 38,5 Millionen Euro. Rund 20 Millionen davon sollen als Gewinn hängen bleiben.Zudem gab Heideldruck eine strategische Partnerschaft mit ICP bekannt.Heideldruck klettern bis Mittag knapp 5%Der Forschungschef von Morphosys hat seinen Rücktritt erklärt. Dr. Markus Enzelberger wird Ende Februar 2020 das Unternehmen verlassen und sich neuen Aufgaben widmen. Enzelberger war seit 17 Jahren bei Morphosys. Der Bereich Forschung wird dann in den Bereich klinische Entwicklung integriert. Morphosys Aktien stehen 2% unter Druck.BMW setzt auf mehr Elektroautos und baut die Zusammenarbeit mit seinen Batteriezellen-Lieferanten Samsung und CATL kräftig aus. Das Volumen mit CATL aus China steigt von 4 Milliarden auf 7,3 Milliarden Euro ( CATL baut derzeit ein Werk in Erfurt) Mit Samsung SDI aus Südkorea schloss BMW einen Liefervertrag, über 2,9 Milliarden Euro. Damit vergibt BMW Aufträge von mehr als zehn Milliarden Euro.LVMH hat bei der geplanten Übernahme des US-Juweliers Tiffany hat der Luxusgüterkonzern nachgelegt. LVMH bieten jetzt 130 US Dollar, nach 120 USD um Oktober. Die beiden Unternehmen sprechen miteinander. Eine Entscheidung gibt es noch nicht. Scheitern ist nicht ausgeschlossen. Beide Unternehmen halten sich mit Äußerungen zurück.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.