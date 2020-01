Anleger positiv für Silber gestimmt

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Viele Investoren suchten im vergangenen Jahr den sicheren Hafen, damit auch Silber. Auch für 2020 wird dem Silber eine positive Zukunft prognostiziert

Globale wirtschaftliche und politische Unsicherheiten und Querelen brachten dem Silberpreis Zuwächse. Einer der großen Silberverbraucher ist Indien. Die Nachfrage-Erholung, die 2017 einsetzte, hat sich im Jahr 2019 fortgesetzt und sollte auch in 2020 anhalten. Auf der Angebotsseite schwindet das Überangebot von Silber deutlich, wobei auch mit einer weiter fallenden Minenproduktion gerechnet wird.

Die Verwendung von Silber in der Industrie, die bei etwa 55 Prozent der Gesamtsilbermenge ausmacht, befindet sich auf Rekordhöhe. Besonders der Automobilsektor fragt das Edelmetall zunehmend nach, ebenso wie die Photovoltaikbranche. Maßgeblich für den steigenden Silberbedarf sind jedoch die Bereiche Münzen und Barren, sowie die Segmente Silberschmuck und Silberwaren.

Drohende neue geldpolitische Lockerungen sollten weiter für eine rege Nachfrage der Anlegergemeinschaft sorgen und Silber als attraktives Investment erscheinen lassen. So sind beispielsweise die Experten der Commerzbank positiv gestimmt für die weitere Preisentwicklung bei Gold und Silber. Auch wenn Silber von seinem Allzeithoch bei gut 50 US-Dollar je Feinunze noch weit entfernt ist.

Da Silber im Vergleich zu Gold immer noch sehr günstig ist, lohnt sich ein Blick auf Silbergesellschaften wie Discovery Metals oder MAG Silver.

Discovery Metals entwickelt in Mexiko eines der größten Silberprojekte weltweit, das Codero-Projekt, das bereit für eine Vormachbarkeitsstudie ist. Daneben besitzt das Unternehmen das Projekt Coahuila, ein hochgradiges Silber-Zink-Blei-Projekt, ebenfalls in Mexiko, sowie weitere Projekte in Mexiko.

MAG Silver hält 44 Prozent am Juanicipio-Silberprojekt in Mexiko. Zusammen mit dem Partner Fresnillo (56 Prozent) wird voraussichtlich noch dieses Jahr die Produktion beginnen. Hochgradige Silber-, Gold-, Blei- und Zinkvorkommen sind hier gegeben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-metals-corp/) und MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/).

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/