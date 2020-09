Anleger pessimistisch für Gold & Silber?

Bei den Optionsscheinen verkaufen Stuttgarter Anleger heute gleichermaßen Calls auf Gold (WKN GC9EXZ) und Silber (WKN GF1BEF). Im Zuge des gestrigen Kurssturzes bei den Indizes fielen auch die Edelmetalle deutlich. Während Gold zeitweise unter 1.900 US-Dollar rutschte, verlor Silber mehr als 7%. Auch am Dienstag setzen sich die Verluste fort.



Auch bei einem Call-Optionsschein auf Amazon sind heute viele Orders zu verzeichnen, dieser wird mehrheitlich gekauft (WKN MC826E). Erst am Freitag hatte das Analysehaus RBC Amazon weiterhin mit „Outperform“ eingestuft. Den Analysten zufolge unterschätzen viele Investoren die Größe und Strategie des künftigen Logistiknetzwerkes von Amazon.



Varta (WKN MA12TU). Während die Aktie des Batterieherstellers seit Montag dem europäischen Stoxx 600-Index angehört, konnte sie sich in den letzten sechs Monaten fast verdoppeln und notiert aktuell bei 116,20 Euro. EUWAX





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen.