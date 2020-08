Anleger nutzen Gold-Rücksetzer zum Einstieg

Bei den Knock-out Produkten wird heute von den Stuttgarter Anlegern ein Call (WKN MA0RWR) auf Gold gekauft. Anscheinend nutzen die Derivateanleger den Preisrückgang beim Gold zum Einstieg. Kostete die Feinunze Gold letzte Woche in der Spitze fast 2.070 US-Dollar, steht sie heute bei 1.932 US-Dollar. Mit einem Minus von 6% verzeichnete das Edelmetall gestern den größten Tagesverlust seit 2013.





Auch ein Knock-out-Call (WKN UD54W7) auf den Kunststoffhersteller Covestro wird von den Anlegern in Stuttgart sehr rege gehandelt. Das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern ist hier in etwa ausgeglichen. Der DAX-Konzern musste aufgrund der Corona-Pandemie im zweiten Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,9% verkraften. Die Covestro-Aktie notiert heute bei 37,89 Euro rund 3,9% höher.Bei den Optionsscheinen kaufen die Derivateanleger einen Call (WKN MC6FDG) auf den Walldorfer Softwarekonzern SAP – das nach Marktkapitalisierung wertvollste deutsche Unternehmen. Bis zum Mittag verharrt die SAP-Aktie bei 136,16 Euro nahezu auf dem Niveau des Vortags.

