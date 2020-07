Anleger nehmen Gewinne bei BYD-Call mit

Überwogen am letzten Freitag in einem Knock-out-Call (WKN MC83EA) auf den weltweit größten Batteriehersteller BYD die Käufer, nehmen die Stuttgarter Anleger heute anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne mit und verkaufen den Knock-out-Call mehrheitlich. Die Aktie des auch in der Automobilproduktion tätigen BYD-Konzerns notiert heute über 7% höher bei 8,14 Euro.





Ebenfalls auf der Verkaufsseite stehen die Stuttgarter Derivateanleger heute bei einem Call-Optionsschein auf Alphabet C (WKN MC53Y5). Der Alphabet-Konzern konnte seine Einnahmen im ersten Quartal um 13% auf 41,2 Milliarden US-Dollar steigern und einen Reingewinn von 6,8 Milliarden US-Dollar verbuchen. Die Alphabet C-Aktie notiert heute 1,45% höher bei 1.315 Euro.Auch in der neuen Börsenwoche wird ein Call-Optionsschein (WKN MC6SS1) auf den amerikanischen Streaming-, Film- und Serienproduzenten Netflix in Stuttgart sehr rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers überwiegen heute die ausgeführten Kauforders in dem Call-Optionsschein deutlich. Die Netflix-Aktie notiert heute bei knapp 425 Euro minimal tiefer.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.