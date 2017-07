Anleger machen Kasse

Die bestehende Unsicherheit über die US-Zinspolitik hatte am Donnerstag zunächst keine Auswirkung auf den deutschen Aktienmarkt. Aus den Protokollen der Zinssitzung vom Juni dieses Jahres war hervorgegangen, dass sich die Notenbanker über das weitere Vorgehen uneinig sind. Der Abbau der Notenbank-Bilanz ist gleichbedeutend mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik, da dem Markt Liquidität entzogen werden würde. Dem Protokoll zufolge wollte ein Teil des Offenmarktausschusses (FOMC) schon in den nächsten Monaten verkünden, wann die Bilanz schrumpfen soll – also auf ihr befindliche auslaufende Anleihen nicht mehr ersetzt werden. Andere FOMC-Mitglieder wollten die Kommunikation hierzu bis zum Jahresende hinauszögern. Zugleich zeigte das Protokoll, dass die im Juni erfolgte Zinserhöhung auf die Spanne von 1,0 bis 1,25 % nur eine Gegenstimme fand. Am Markt war zuvor über größere Uneinigkeit in dieser Frage spekuliert worden.Vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten und mit Blick auf den bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg gingen die Anleger auf Nummer sicher und strichen Gewinne ein. Der Dax fiel auf 12.346 Punkte.Wenig erbaulich waren auch Daten zur deutschen Industrie. Die Aufträge in der Branche sind nach einem schwachen April im Mai nur um 1,0 Prozent gestiegen, das war deutlich weniger als Volkswirte erwartet hatten.