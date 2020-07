Anleger kaufen weiterhin Call auf Varta

Auch heute bekommen die Stuttgarter Derivateanleger von einem Knock-out-Call (WKN MC960M) auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta nicht genug. Unser Händler hat bereits zur Mittagszeit mehr als 200 Preisfeststellungen ausgeführt, darunter fast ausnahmslos Kauforders. Die Varta-Aktie liegt auch heute mit 2,5% bei 105,60 Euro im positiven Bereich.





Ein Knock-out-Call (WKN MC89FU) auf deutschen Technologiekonzern Jenoptik wird heute von den Derivateanlegern in Stuttgart fast ausschließlich verkauft. Jenoptik verkündete gestern die Übernahme der in Hamburg ansässigen Trioptics mit rund 400 Beschäftigten. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Jenoptik-Aktie notiert heute mit einem Plus von 2,6% bei 23,40 Euro.Auf den chinesischen BYD-Konzern wird heute sehr rege ein Knock-out-Call (WKN MC83EA) gehandelt. Dabei überwiegen in dem Knock-out-Call die Käufer. BYD ist der weltweit größte Batteriehersteller. Ein Tochterunternehmen von BYD produziert zudem Elektro-Autos, weswegen BYD auf dem chinesischen Markt ein großer Konkurrent für Tesla ist. Die BYD-Aktie notiert heute bei 7,68 Euro über 10% im Plus. EUWAX

