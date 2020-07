Anleger kaufen weiter Call auf Delivery Hero

In einem Call-Optionsschein (WKN KA14VG) auf Thermo Fisher Scientific nehmen die Stuttgarter Derivateanleger am Dienstag anscheinend die aufgelaufenen Gewinne mit. Die Aktie notiert mit 341,50 Euro geringfügig unter ihrem Allzeithoch. Thermo Fisher ist mit einem Jahresumsatz von 25 Milliarden US-Dollar der führende Dienstleister für wissenschaftliche Anwendungen. Im März verkündete Thermo Fisher, die deutsche Qiagen zu übernehmen.





Wie bereits gestern kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MC91M8) auf Delivery Hero. Der potenzielle DAX-Aufstiegskandidat legt am 28. Juli seine Quartalszahlen für das zweite Quartal vor. Die Aktie notiert heute beinahe 3% leichter bei 91,88 Euro.Auf Netflix wird heute in Stuttgart ein Call-Optionsschein (WKN MC6SS1) sehr rege gehandelt. Das Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders ist in etwa ausgeglichen. Netflix wird am Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichen. Die Aktie notiert am Mittag mit 462,35 Euro beinahe unverändert. EUWAX

