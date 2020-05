Anleger kaufen Put auf VW und Jenoptik-Call

Zur Wochenmitte kaufen die Derivateanleger in Stuttgart einen Knock-out-Put auf Volkswagen (WKN MC6LH8). VW selbst legt eine Rolle rückwärts hin: Wegen des Verkaufseinbruchs fährt VW die Produktion im Stammwerk Wolfsburg wieder herunter. So soll die Produktion des SUV Tiguan sowie des Touran und des Seat Tarraco an vier Tagen ruhen. Auch die Möglichkeit zur Kurzarbeit wurde mindestens auf den Zeitraum vom 18. bis 31. Mai erweitert.





Aufgrund einer Empfehlung kaufen die Stuttgarter Anleger bereits seit gestern einen Knock-out-Call auf Jenoptik (WKN MC89FU). Am Morgen gab der im TecDAX notierte Konzern frische Zahlen bekannt. So sank der Umsatz im ersten Quartal um 7,8 Prozent auf 164,4 Millionen Euro. Nach einem schwierigen zweiten Quartal erwartet Jenoptik jedoch ein stärkeres zweites Halbjahr und bekräftigt das Umsatzziel von 800 Millionen Euro samt positivem Ergebnis.Die Lufthansa nähert sich womöglich mit kleinen Schritten dem Ende der Verhandlungen um Staatshilfen. Als Reaktion auf die Kritik an Tochtergesellschaften in Steueroasen aus Teilen der Politik veröffentlichte die Lufthansa nun eine Liste an Unternehmenstöchtern mit Sitz in Staaten oder Gebieten, die für Steuerzwecke auf der EU-Liste der nicht kooperativen Länder geführt werden. An der EUWAX handeln die Anleger einen Put-Optionsschein auf die Lufthansa, hier sind eher Käufer unterwegs (WKN MC7Z88). EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.