Anleger kaufen Lufthansa-Put

Im Bereich der Knock-out-Produkte kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Put auf den DAX-Konzern Infineon, den größten Halbleiterhersteller Deutschlands (WKN MF3JKL). Infineon hatte in dieser Woche erfolgreich Unternehmensanleihen über ein Volumen von 2,9 Milliarden Euro platziert. Die Emission sei mehr als fünffach überzeichnet gewesen. Der Erlös kommt der bei Banken aufgenommenen Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation zugute.





Der Handel mit einem Call-Optionsschein auf Visa (WKN MC9PMX) scheint kein Ende zu nehmen. Auch heute kaufen die Stuttgarter Anleger den Call überwiegend, der damit seit einer vor rund zwei Wochen ausgesprochenen Empfehlung fortwährendes Interesse weckt. Die Visa-Aktie selbst notiert heute bei 172,44 Euro leicht schwächer.Eine Woche vor der außerordentlichen Hauptversammlung der Lufthansa, auf der das ausgehandelte Rettungspaket abgesegnet werden soll, kaufen die Stuttgarter Anleger einen Put-Optionsschein auf die Lufthansa (WKN MC7Z88). Anders als Großaktionär Thiele, der Kritik äußerte, will die Union Investment dem Paket zustimmen. Gleichzeitig weist die Union Investment darauf hin, dass die Interessen der Altaktionäre sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Lufthansa stärker berücksichtigt werden sollen. EUWAX

