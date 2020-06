Anleger kaufen Gold-Optionsschein

Auch heute wird ein Knock-out-Call (WKN MA0LP9) auf den E-Wasserstoff Europa Index von den Stuttgarter Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. Der E-Wasserstoff Index spiegelt die Wertentwicklung der zehn größten europäischen Unternehmen in der Branche wieder. Jeweils mit dem Maximalwert von 15% sind die folgenden Unternehmen gewichtet: Linde, Air Liquide, Nel Asa, ITM Power und PowerCell.



PX7WG4) auf eine Feinunze des Edelmetalls wird von den Anlegern in Stuttgart heute fast ausschließlich gekauft. Der Goldpreis war zu Handelsbeginn auf über 1.768 US-Dollar gestiegen, gegen Mittag notiert er bei rund 1.760 US-Dollar. Gestern erreichte der Goldpreis bei 1.779 US-Dollar ein neues 52-Wochenhoch.



Nicht nur die Aktie der Lufthansa wird am Donnerstag rege gehandelt, auch einen Put-Optionsschein (WKN MC7Z88) auf die Lufthansa kaufen die Stuttgarter Derivateanleger mehrheitlich. In den letzten Tagen war das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern in dem Optionsschein in etwa ausgeglichen. Scheinbar erwarten die Derivateanleger in Stuttgart fallende Kurse in der Lufthansa-Aktie.