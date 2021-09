Anleger kaufen Calls auf zwei US-Tech-Werte

1. CureVac (WKN A2P71U)

Sehr viele Preisfeststellungen finden in Stuttgart am Mittwoch in der Aktie des Tübinger CureVac-Konzerns statt. Wie gestern bekannt wurde, kündigte CureVac audgrund sinkender Nachfrage nach dem Covid19-Impfstoff des Unternehmens bereits geschlossene Verträge mit Distributionspartnern. Die Aktie verliert rund 6% und rutscht unter die Marke von 50 Euro.



2. Varta (WKN A0TGJ5)

Auch für die Aktie des Batterie-Herstellers geht es am Vormittag kräftig bergab. Marktbeobachter hatten sich vom gestrigen Apple-Produktevent neue AirPods – also schnurlose Kopfhörer – erhofft. Für ebendiese liefert Varta Batterie-Zellen. Doch Apple stellte neben einer neuen Apple Watch und dem iPhone 13 keine neuen AirPods vor. Varta-Anteilsscheine notierten zwischenzeitlich mit einem Minus von 4% am MDAX-Ende.



3. Deutsche Post (WKN 555200)

Weiter im Aufwind befindet sich indes die Aktie des heutigen Stuttgarter Umsatzspitzenreiters: Die Papiere der Deutschen Post legen an der DAX-Spitze um rund 1,9% zu und überspringen erneut die Marke von 60 Euro. Gestern äußerten sich die Analysten der Deutschen Bank positiv zum Logistik-Konzern und sehen für 2022 und 2023 „immenses Überraschungspotenzial“ für die Aktien.