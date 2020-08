Anleger kaufen Calls auf US-Werte

Die Stuttgarter Anleger handeln heute sehr stark Derivate auf US-amerikanische Aktien – so beispielsweise auf Union Pacific. Hier kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein (WKN CL3G26) auf die amerikanische Eisenbahngesellschaft. Union Pacific ist in 23 Bundesstaaten im Westen der Vereinigten Staaten aktiv. Die Aktien von Union Pacific notieren heute mit 162,36 Euro rund 0,9% niedriger.





Beim Online-Zahlungsanbieter Square nehmen die Anleger in Stuttgart einen Wertpapiertausch vor. Sie kaufen den Call-Optionsschein (WKN MA0VUM) mit einem Basispreis von 160 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 18.06.2021. Dafür verkaufen sie den Call-Optionsschein (WKN MC9PUD) mit einem Basispreis von 90 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 15.01.2021. Die Square-Aktie gibt am Donnerstag rund 2,7% auf 117,38 Euro ab.Auch auf Apple kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein (WKN MC987T). Mit einem Basispreis von 475 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 18.06.2021 liegt der Optionsschein gegenwärtig aus dem Geld. An der Börse Stuttgart tritt die Apple-Aktie bis zum Mittag bei 383,40 Euro nahezu auf der Stelle.

