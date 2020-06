Anleger kaufen Calls auf US-Werte

Zu Wochenbeginn handeln die Stuttgarter Derivateanleger sehr rege Call-Optionsscheine auf amerikanische Basiswerte. Heutiger Spitzenreiter nach Anzahl der Preisstellungen ist ein Call auf Alphabet C (WKN MC53Y5). Der Call-Optionsschein wird von den Anlegern überwiegend gekauft. Mit einem Basispreis von 1.500 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 21.06.2021 befindet sich der Optionsschein beinahe 10% aus dem Geld. Am Freitag schloss die Alphabet C-Aktie an der Nasdaq bei 1.359,90 US-Dollar.Ein Call-Optionsschein (WKN MC6SS1) auf Netflix wird von den Anlegern in Stuttgart heute mehrheitlich gekauft. Netflix hat in 190 Ländern inzwischen über 183 Millionen zahlende Kunden. Im ersten Quartal verbuchte der Konzern Einnahmen von 5,7 Milliarden US-Dollar. Die Netflix-Aktie gibt heute etwa 0,8% auf 393,70 Euro ab.Ein regelrechter Dauerbrenner ist in den letzten Handelswochen an der Euwax ein Call-Optionsschein (WKN MC9PMX) auf den amerikanischen Kreditkarten- und Onlinezahlungsdienstleister Visa. Unser Händler führt in dem Call-Optionsschein heute fast ausschließlich Kauforders aus. Die Visa-Aktie notiert heute bei 168,40 Euro rund 1% niedriger.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. EUWAX