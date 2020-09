Anleger kaufen Calls auf Peloton, RWE und Orange

Keinen Optionsschein handeln die Stuttgarter Anleger heute öfters als einen Call auf Peloton Interactive (WKN MA0VGJ). Dieser wird von den Derivateanlegern weiterhin gekauft. Während die Aktie seit Jahresbeginn fast 168% zulegen konnte, verkündete Peloton unlängst, den Umsatz im zweiten Quartal um fast 172% auf 607,1 Millionen US-Dollar gesteigert zu haben.





Auf eine Empfehlung hin kaufen die Anleger an der Euwax einen Call-Optionsschein auf Orange (WKN DFS5ZQ). Gestern hatten die Analysten der DZ Bank den fairen Wert für das Telekommunikationsunternehmen auf 13,50 Euro gesenkt, empfehlen die Aktie aber weiterhin zum Kauf. Am Freitag gibt die Orange-Aktie rund 1,8% auf 8,95 Euro ab.Hohe Umsätze sind zudem bei einem Call-Optionsschein auf RWE (WKN MC6EH3) zu beobachten, der von den Stuttgarter Anlegern ebenfalls gekauft wird. Für die Aktie des DAX-Konzerns geht es heute gegen den Markt leicht auf 31,36 Euro aufwärts. Auf Wochensicht beträgt das Plus 1,7%.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.