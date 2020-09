Anleger kaufen Calls auf Merck und Puma

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Peloton Interactive trennen sich die Anleger in Stuttgart von einem Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf die Aktie und nehmen ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Um 23 Uhr deutscher Zeit findet schließlich die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen statt, bereits am Morgen erreichte die Aktie mit einem Kurs von 79,69 Euro ein neues Allzeithoch.



Auf das DAX-Mitglied Merck kaufen die Derivateanleger heute einen Knock-out-Call (WKN MC833T). Der in den Bereichen Healthcare, Life Science und Materials tätige Konzern veranstaltet nächsten Mittwoch seinen virtuellen Kapitalmarkttag. Für die Aktie geht es heute um 0,4% auf 120,55 Euro aufwärts.





Zudem wird ein Knock-out-Call (WKN MC8FKP) auf den Sportartikelanbieter Puma von den Stuttgarter Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. Aufgrund der Corona-Pandemie fielen die Umsätze bei Puma im ersten Halbjahr um 30,7% auf 831 Millionen Euro. Bis zum Mittag gewinnt die Puma-Aktie rund 1,9% auf 71,46 Euro. EUWAX

