Anleger kaufen Calls auf Facebook, Linde – und CureVac!

Heute kaufen die Anleger in Stuttgart denselben Call-Optionsschein (WKN MC4YG0) auf Linde wie bereits am Freitag. Als Weltmarktführer im Bereich Industriegase hat Linde in der Handelswoche Anfang August Aktien im Volumen von knapp 26 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Die Linde-Aktie notiert bei 211 Euro rund 0,8% höher.





Zudem wird von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Call-Optionsschein (WKN JM45AS) auf Facebook ausschließlich gekauft. Während die Facebook-Aktie am Mittag bei 211,55 Euro geringfügig im positiven Bereich notiert, beträgt das Plus auf Jahressicht über 31% – trotz des zwischenzeitlichen Corona-Kurssturzes.Die Anleger in Stuttgart sind nicht nur heiß auf die CureVac-Aktie, sondern kaufen auch einen neu emittierten Knock-out-Call auf das Tübinger BioTech-Unternehmen (WKN LS71JS). Der Basispreis und die Knock-out-Barriere betragen gegenwärtig 40 Euro. EUWAX

