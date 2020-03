Anleger kaufen Calls auf Coca-Cola und Hannover Rück

Die Derivateanleger in Stuttgart bevorzugen heute klassische Optionsscheine auf Einzelwerte. Umsatzspitzenreiter ist ein Put-Optionsschein (WKN MC6H0U) auf den im Ticketing und Live-Entertainment tätigen CTS Eventim-Konzern. In dem Put-Optionsschein sind hauptsächlich Käufer zu verzeichnen. Die Anleger gehen also von fallenden Notierungen in der CTS Eventim-Aktie aus. Die Aktie fiel ausgehend von ihrem Jahreshoch Ende Januar bei 61,40 Euro zwischenzeitlich bis auf 25,96 Euro. Heute notiert die Aktie bei knapp 40 Euro.





Ein Call-Optionsschein (WKN MC791T) auf Coca-Cola wird heute bei den Stuttgarter Derivateanlegern ebenfalls sehr stark gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers sind in dem Call-Optionsschein nur Käufer zu verzeichnen. Coca-Cola Germany kündigte heute an, bis auf weiteres keine Werbung mehr zu schalten und stattdessen für Hilfsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu spenden.Bei den Derivateanlegern in Stuttgart ist ein Call-Optionsschein (WKN MC790X) auf den Rückversicherer Hannover Rück sehr beliebt. In dem Call-Optionsschein sind ausschließlich Käufer zu verzeichnen. In der letzten Woche senkten die Analysten von Goldman Sachs das Kursziel der Hannover Rück von 150 Euro auf 123 Euro. Der im MDAX vertretene Konzern notiert heute Mittag mit 128 Euro beinahe unverändert gegenüber Freitag. EUWAX

____________________________________________________________________________



