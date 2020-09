Anleger kaufen Calls auf Apple, BYD und Intel

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute einen Knock-out-Call (WKN LS72MG) auf den chinesischen BYD-Konzern. BYD hat sich der Bereitstellung von emissionsfreien Energielösungen verschrieben. Die Automobiltochter von BYD setzte im August über 36.000 Autos ab, wobei knapp 21.500 Auto mit Verbrennungsmotor ausgeliefert wurden. Bis zum Mittag geht es für die Aktie um 7,5% aufwärts.





Am Mittwoch steigen die Stuttgarter Anleger bei einem Call-Optionsschein (WKN HZ6ZVE) auf Apple ein. Auf dem gestrigen Event wurden unter anderem eine neue Apple Watch und das iPad vorgestellt. Wie von den Marktteilnehmern erwartet, wurde kein neues iPhone vorgestellt. Die Apple-Aktie gewinnt heute leicht auf 97,60 Euro.Auf den amerikanischen Halbleiterkonzern Intel kaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute einen Call-Optionsschein (WKN MC5D6E). Der ehemals wertvollste Halbleiterkonzern der Welt verlor diesen Status jüngst an Nvidia. Am Mittwoch liegt die Intel-Aktie bei 42,44 Euro geringfügig im positiven Bereich. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.