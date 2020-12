Anleger kaufen Call auf Saubere Zukunft Index 2

1. Volkswagen (WKN: 766403)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Parkett sind am Mittwoch die Papiere des Wolfsburger Automobil-Konzerns Volkswagen. Die Weiterbeschäftigung Herbert Diess‘ sowie die Pläne über die Ansiedlung eines großen Elektro-Autowerks in Wolfsburg scheinen Anlegern zu gefallen. Die Aktie steigt um über 4%.



2. Daimler (WKN: 710000)

Auch für die Daimler-Aktie geht es heute unter regem Handel in Stuttgart bergauf. Neben der für 2021 geplanten Elektro-Offensive scheint der Konzern auch mit einer geplanten Kooperation mit dem Industrie-Gase-Unternehmen Linde zu überzeugen. Die beiden DAX-Konzerne wollen bei der Entwicklung von mit Wasserstoff betriebenen LKW zusammenarbeiten.



3. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Wie so oft in den letzten Wochen werden in Stuttgart auch heute die Papiere von BioNTech rege gehandelt. Das Unternehmen hofft nach dem Impfstoffstart in den USA, seinen Impfstoff bald auch in Europa und China vertreiben zu können. Eine erste Einigung mit der chinesischen Regierung über die Lieferung von 100 Millionen Impfdosen im Jahr 2021 wurde heute verkündet. Die Aktie reagiert positiv und notiert 2,5% im Plus.