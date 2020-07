Anleger kaufen Apple- und Alibaba-Calls

Bei den Stuttgarter Derivateanlegern stehen heute besonders Call-Optionsscheine im Fokus. So wird ein Call-Optionsschein auf Apple von den Anlegern massiv gekauft (WKN MC80U7). Laut unserem Händler liegt für den Optionsschein eine Kaufempfehlung vor. Am 30. Juli wird Apple die Quartalszahlen für das dritte Quartal ihres Geschäftsjahres (vom 1. April bis 30. Juni) veröffentlichen. Die Apple-Aktie markiert heute bei knapp 340 Euro ein neues Allzeithoch.





Auf Alibaba kaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute ebenfalls einen Call-Optionsschein (WKN MC6C7M). Unser Händler führt in dem Optionsschein eine Vielzahl von kleineren Kauforders aus. Das chinesische Pendant zu Amazon hat inzwischen mehr als 100.000 Angestellte. Die Alibaba-Aktie notiert heute 5,4% höher bei 237 Euro.Zu guter Letzt wird von den Anlegern an der Euwax heute ein Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf Peloton Interactive fast ausschließlich gekauft. In Deutschland schaltet der Anbieter von Live Cardio-Radkursen gegenwärtig Werbespots und steigert somit seine Bekanntheit. Die Peloton Interactive-Aktie notiert mit 56 Euro auf einem neuen Allzeithoch. EUWAX

