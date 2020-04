Anleger investieren in einen Gold-Optionsschein

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark einen Call-Optionsschein (WKN GB0KQT) auf eine Feinunze Gold. Sie erwarten einen steigenden Goldpreis, was sich in dem Basispreis von 2.000 USD und einer relativ langen Laufzeit bis zum 01.12.2021 ausdrückt. Die Feinunze Gold notiert heute geringfügig im Plus bei 1734 US-Dollar. Damit nähert sich der Goldpreis den Höchstständen aus den Jahren 2011 und 2012 immer mehr an.





Ein Call-Optionsschein (WKN MC517A) auf Apple wird von den Derivateanlegern heute hauptsächlich gekauft. Das Bundesamt für IT-Sicherheit warnte gestern vor Sicherheitslücken in Apples E-Mail-App. Die Anleger scheinen sich davon nicht beirren zu lassen und gehen von steigenden Kursen in der Aktie aus. Apple notiert heute unverändert bei knapp 256 Euro.Auf Volkswagen kaufen die Derivateanleger heute sehr stark einen Call-Optionsschein (WKN JM8TP1). Volkswagen nimmt in Zwickau die Produktion des reinen Elektroautos ID.3 aus der ID-Produktfamilie wieder auf. Es sollen täglich 150 ID.3 von den Bändern laufen. Die Volkswagen-Aktie notiert heute mit 119,70 Euro knapp 0,5 Prozent im Plus. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.