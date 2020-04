Anleger investieren in Calls auf Siemens Healthineers

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark einen Knock-out-Call (WKN MC1ZHL) auf Siemens Healthineers. Die ehemalige Siemens-Tochter hat vor wenigen Tagen vom Freistaat Bayern einen großen Auftrag für Medizintechnikgeräte zur Diagnostik und Überwachung von Covid-19-Patienten erhalten. Die Aktie von Siemens Healthineers notiert heute mit 0,8 Prozent bei 38,49 Euro im Plus.





Nicht nur die Aktie von Wirecard steht heute im Fokus der Stuttgarter Anleger, auch ein Knock-out-Call (WKN KB1ZMN) auf den Zahlungsverkehrsdienstleister findet sich unter den meistgehandelten Produkten. Hier ergibt sich heute ein gemischtes Bild. Einige Anleger nehmen rund um die News zur Bilanzprüfung der KPMG ihre aufgelaufenen Gewinne mit, während andere neu investieren.Auf JinkoSolar verkaufen heute die Derivateanleger in Stuttgart ihre Knock-out-Calls (WKN MC8BY8). Der Call war bereits in den vergangenen Tagen eines der meistgehandelten Produkte im Derivateberich. Der chinesische Modulhersteller für Solaranlagen notierte heute an der Börse Stuttgart bei 13,92 Euro knapp einem Prozent im Plus. EUWAX

