Anleger halten sich vornehm zurück – Warten auf Donald Trump

Heute konnte man die Angst vor einer unheilvollen Ankündigung des US-Präsidenten auf dem Börsenparkett deutlich spüren. Während Obama an den Börsen kaum eine Rolle spielte, hat sein Nachfolger Trump das Spiel mit den Märkten so gut im Griff, dass mittlerweile jede Ankündigung das Potenzial hat, die Märkte in Aufruhr zu versetzen. Der US-Präsident hat eine Bedeutung für die Märkte, die man in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten sonst nur von Notenbankpräsidenten gewohnt war. Das aber ist auch ein Zeichen für eine Normalisierung der Zustände an den Finanzmärkten. Trump steht damit für die Staffelübergabe von der Geld- zurück zur Fiskalpolitik.

Dieser Schritt aber fehlt noch gänzlich mit Blick auf die Eurozone. Die bessere Entwicklung des Deutschen Aktienindex relativ zur Wall Street ist damit auch leicht als bloße Reaktion auf die Euroabwertung zu entlarven. Hier gibt es neben Effekten vom Devisenmarkt kaum eine eigene Stärke. Daher sollten Anleger weiterhin einen Blick auf die 200-Tage-Linie im S&P 500 Index werfen. Deren Bruch könnte auch den DAX wieder mit in die Tiefe reißen.

