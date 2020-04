Anleger gehen von steigenden Rohölpreisen aus

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark einen Knock-out-Call auf Brent Crude Oil (WKN KB1P99). Nach der Ankündigung der Opec+ Allianz am Montag, ab Mai die Ölförderung um täglich 9,7 Millionen Barrel zu drosseln, verlieren beide Ölsorten Brent und WTI. Ein Barrel Brent notiert heute rund vier Prozent leichter bei 28,43 US-Dollar.





Bei den Optionsscheinen wird heute ein Call-Optionsschein auf den Schweizer Pharmakonzern Novartis sehr rege gehandelt (WKN MC757Z). Unser Händler erhält in dem Call-Optionsschein ausschließlich Kauforders. Die Analysten von Jeffries haben das Kursziel von Novartis von 95 CHF auf 100 CHF heraufgenommen. Jeffries Empfehlung bleibt bei „Kaufen“. In der Behandlung gegen den Coronavirus hat Novartis zuletzt den Wirkstoff Hydroxychloroquin wiederbelebt.Ein Call-Optionsschein auf Apple wird von den Derivateanlegern hauptsächlich gekauft (WKN MC517A). Laut einer veröffentlichten Studie haben sich die Absatzzahlen der iPhones auf den chinesischen Markt im März erholt. Die Apple-Aktie notiert heute unverändert bei knapp 260 Euro. Anfang April war die Aktie noch für 220 Euro zu erwerben.

