Anleger gehen ins Risiko - und setzen auf EZB

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenGute Vorgaben aus USA und Asien stimmen die Anleger optimistisch. Auch kamen versöhnliche Töne aus China zum Handelsstreit. Derweil entlässt Trump wieder mal seinen Sicherheitsberater. Das wiederum lässt möglicherweise ein weniger angespanntes Verhältnis mit Iran zu. Der Dax ist erneut im Plus unterwegs.Gespannt warten die Anleger weiterauf die Leitzinsentscheidung der EZB morgen (Donnerstag). Dabei interessiert besonders, wie hoch die Strafzinsen für Banken steigen werden. Auch die Frage nach einem neuen Anleihekaufprogramm geht um – ob zumindest die Bereitschaft dazu signalisiert wird. Die Erwartungen an den Börsen sind hoch, entsprechend groß ist daher inzwischen auch das Enttäuschungspotenzial.Merck sendet gute Signale: Der Spezialchemie- und Pharmakonzern erwartet für sein schwieriges Geschäft mit den Spezialmaterialien eine baldige Rückkehr zum Wachstum.Ab dem Jahr 2020 rechnet Merck mit 2 bis 3 Prozent, wie Merck am Morgen mitteilte. Die bereinigte Ebitda-Marge soll zudem dauerhaft rund 30 Prozent betragen.Die Merck Aktie liegt etwa ein Prozent vorneApple will mit dem neuen iPhone 11 die gesunkenen Verkäufe wieder ankurbeln. Vor allem bessere Kameras sollen die Lücke zur Konkurrenz Huawei und Google schließen und die Kunden anlocken. Je nach Modell hat das iPhone 11 einen Nachtmodus oder bis zu drei Kameras. Die neuen Modelle kommen am 20. September auf den Markt und kosten zwischen 800 und 1250 Euro in der jeweiligen Basisversion. Neue Generationen gibt es auch bei der Apple Watch, den iPads und es gab Details zum Netflix Konkurrenten Apple TV+: Ab 1.November kann man für 4,99 Euro / Monat die ersten Exklusiv Produktionen streamen.Restaurant-Kette Vapiano bleibt angeschlagen und in den roten Zahlen. Der Verlust liebt bei knapp 35 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Der Umsatz stieg zwar insgesamt – flächenbereinigt aber ging er zurück. Das Eigenkapital schrumpft auf nur noch 11 Millionen. Vapiano hat sich offensichtlich mit dem Expansionstempo übernommen. Die neue Vapiano-Chefin Vanessa Hall will korrigieren und 2021 die Gewinnzone erreichen.Unter den Börsenbetreibern bahnt sich eine Großfusion an: Die Börse Hongkong will die London Stock Exchange übernehmen. HKEX habe der LSE ein Übernahmeangebot vorgelegt, rund 30 Milliarden britischen Pfund (etwa 33 Mrd Euro). Der Aktienkurs der Londoner Börse zog nach der Offerte zunächst um mehr als 15 Prozent an. Gab dann aber wieder vom Tageshoch ab.Deutsche Wohnen werden von Lampe zum Kauf empfohlen, SLM Solution dagegen werden von HSBC auf „Reduce“ abgestuft. Außerdem streicht die HSBC die Kaufempfehlung für Puma – nachdem die Aktie gut gelaufen ist.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.